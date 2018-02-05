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05.02.2018  11:24

У Пхенчхані провели масову допінгову перевірку атлетів з Росії

 

На Олімпійських іграх у Пхенчхані допінг-офіцери WADA провели масову перевірку спортсменів із Росії.

На допінг-тест було викликано 16 хокеїсток із команди ОАР (олімпійських атлетів з Росії - ред.).

Цікаво, що допінг-офіцери прибули прямо на тренування російської збірної, а через те, що спортсменки здавали допінг-тести, заняття фактично було зірване.

Російські ЗМІ повідомили, що це було перше тренування команди у Пхенхчані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що декілька російських хокеїсткок отримали довічну дискваліфікацію через участь у допінговому скандалі.

Пізніше їх виправдав Спортивний арбітраж у Лозанні, проте Ігри у Пхенхчані вони пропустять.
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