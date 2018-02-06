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06.02.2018  08:51

Під час Олімпійських ігор в Києві працюватиме фан-зона

 

Під час зимової Олімпіади 2018 року в Києві буде діяти фан-зона Ігор.

Перебувати вона буде в телецентрі "Олівець" на Дорогожичах, за адресою вул. Мельникова, 42.

Завдяки тому, що UA: Перший дійшов згоди з Eurosport на ретрансляцію Олімпіади, в фан-зоні можна буде спостерігати за всіма подіями Ігор.

Нагадаємо, що українські олімпійці вже в Пхенчхані, де випробовують змагальні траси.
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