Відома українська лижниця візьме участь в п'яти стартах на Олімпіаді

Марина Анцибор

Відома українська лижниця Марина Анцибор, для якої Ігри в Пхенчхані стануть вже третіми в кар'єрі, планує взяти участь в п'яти стартах.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Завершальні тренувальні збори проходили в Казахстані на висоті понад тисяча п’ятсот метрів. В таких умовах організму дуже складно. Нас попереджали, що буде важко, так і було. До того ж, непрості погодні умови – 30-градусний мороз, але тепер легше адаптуватись до умов Пхьончхану, в тому числі і з огляду на часову різницю лише в 3 години між Казахстаном і Кореєю", - цитує Анцибор НОК України.

Нагадаємо, що Олімпійські Ігри розпочнуться 9 лютого.

Раніше повідомлялося, що під час ОЇ в Києві буде відкрито фан-зону.