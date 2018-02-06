776 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 11:37
Відома українська лижниця візьме участь в п'яти стартах на Олімпіаді
|Марина Анцибор
Відома українська лижниця Марина Анцибор, для якої Ігри в Пхенчхані стануть вже третіми в кар'єрі, планує взяти участь в п'яти стартах.
Про це розповіла сама спортсменка.
"Завершальні тренувальні збори проходили в Казахстані на висоті понад тисяча п’ятсот метрів. В таких умовах організму дуже складно. Нас попереджали, що буде важко, так і було. До того ж, непрості погодні умови – 30-градусний мороз, але тепер легше адаптуватись до умов Пхьончхану, в тому числі і з огляду на часову різницю лише в 3 години між Казахстаном і Кореєю", - цитує Анцибор НОК України.
Нагадаємо, що Олімпійські Ігри розпочнуться 9 лютого.
Раніше повідомлялося, що під час ОЇ в Києві буде відкрито фан-зону.
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