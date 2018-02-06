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06.02.2018  22:22

Скільки медалей Україна завоює у Пхенчхані: в агентстві AP дали прогноз

 

Журналісти інформаційного агентства AP дали детальний прогноз на зимові Олімпійські ігри у Пхенчхані.

Згідно із ним, українські атлети на Іграх-2018 займуть 21-22 місце у загальному медальному заліку із одним сріблом та двома бронзовими нагородами.

В агентстві прогнозують, що призерами ОІ-2018 стануть біатлоністка Анастасія Меркушина, яка завоює бронзу у спринті, фристайліст Олександр Абраменко та жіноча збірна в біатлонній естафеті. 

При цьому на думку журналістів, естафетну гонку, в якій на минулих Іграх у Сочі українки виграли золото, переможе Німеччина. Цікаво, що саме німкеням синьо-жовті програли на етапі Кубку світу у Гохфільцені 10 грудня, зайнявши друге місце. 

Згідно із прогнозом, перемогу у медальному заліку святкуватиме Норвегія: норвержці завоюють 39 медалей (19-10-10). Друге місце віддають Німеччині (15-7-7), третє - Канаді (14-10-12). Олімпійські атлети з Росії, які виступатимуть у Пхенчхані далеко не в оптимальному складі, фінішують на 10-11 місцях. 

Раніше повідомлялося, що у складі збірної України на Іграх-2018 буде 33 атлета.
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