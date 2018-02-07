567 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.02.2018 09:51
Українська біатлоністка в шоці від умов у Пхенчхані
|Анастасія Меркушина / ФБУ
Українка Анастасія Меркушина неприємно вражена погодними умовами у корейському Пхенчхані, у якому з 9 до 25 лютого пройде Олімпіада-2018.
Спортсменку цитує Федерація біатлону України.
"Тут морозно, але ми тренувалися при холоді в Казахстані, тому звикли. Сніг дуже чіпкий, це ускладнює ковзання, а додайте до цього вітер, усе це створює одні з найскладніших умов, із якими я коли-небудь стикалася", - сказала Меркушина.
Нагадаємо, що, на думку Валі Семеренко, у Пхенчхані буде легше, ніж у Казахстані.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій