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07.02.2018  09:51

Українська біатлоністка в шоці від умов у Пхенчхані

Анастасія Меркушина / ФБУ

Українка Анастасія Меркушина неприємно вражена погодними умовами у корейському Пхенчхані, у якому з 9 до 25 лютого пройде Олімпіада-2018.

Спортсменку цитує Федерація біатлону України.

"Тут морозно, але ми тренувалися при холоді в Казахстані, тому звикли. Сніг дуже чіпкий, це ускладнює ковзання, а додайте до цього вітер, усе це створює одні з найскладніших умов, із якими я коли-небудь стикалася", - сказала Меркушина.

Нагадаємо, що, на думку Валі Семеренко, у Пхенчхані буде легше, ніж у Казахстані.
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