Як добратися до Кореї? У знаменитої спортсменки із США виникли проблеми на шляху до Ігор-2018

Ліндсі Вонн/Twitter

Знаменита американська гірськолижниця Ліндсі Вонн застрягла на шляху до корейського Пхенчхану у крупному німецькому аеропорту.

За її словами, їхній літак на Сеул довго перебував на стоянці, при цьому посадку вже було завершено.

Згодом олімпійська чемпіонка Ванкувера та двократна чемпіонка світу повідомила, що усіх пасажирів зняли з літака і тепер вони очікують на інший.

Проте, незважаючи на проблеми, спортсменка проявила почуття гумору. Спочатку вона організувала опитування на своїй Twitter-сторінці, скільки займе її подорож до Кореї, а згодом, іронічно відповіла на питання, чи буде вона брати участь у церемонії відкриття 9 лютого.

"Це саме те, що я зараз намагаюся зробити", - написала Вонн.

Зрештою стало відомо, що Вонн таки вилетіла до столиці Кореї.

Нагадаємо, церемонія відкриття Ігор-2018 відбудеться 9 лютого о 13:00.

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