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08.02.2018  10:40

Олімпійська чемпіонка звернулася до українських уболівальників. ВІДЕО

Олена Підгрушна

Нести прапор України на Олімпійських іграх - дитяча мрія олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної.

Про це заявила сама біатлоністка.

"Я дуже рада, що мені випала місія нести прапор України на церемонії відкриття Ігор-2018", - зазначила Олена.

"Дуже приємно, що вся команда одноголосно підтримала мою кандидатуру, це була моя мрія дитинства", - зауважила олімпійська чемпіонка.

"Хочу попросити кожного українця вболівати за нас. Незважаючи на те, що ми за тисячі кілометрів від України, кожна ваша посмішка, кожна ваша радість буде нас підтримувати", - наголосила біатлоністка.

"Разом до перемоги", - сказала Підгрушна.

Нагадаємо, що Олена Підгрушна останньою з наших спортсменів прибула до Кореї, через відновлення від хвороби.
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