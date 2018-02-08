525 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 10:40
Олімпійська чемпіонка звернулася до українських уболівальників. ВІДЕО
|Олена Підгрушна
Нести прапор України на Олімпійських іграх - дитяча мрія олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної.
Про це заявила сама біатлоністка.
"Я дуже рада, що мені випала місія нести прапор України на церемонії відкриття Ігор-2018", - зазначила Олена.
"Дуже приємно, що вся команда одноголосно підтримала мою кандидатуру, це була моя мрія дитинства", - зауважила олімпійська чемпіонка.
"Хочу попросити кожного українця вболівати за нас. Незважаючи на те, що ми за тисячі кілометрів від України, кожна ваша посмішка, кожна ваша радість буде нас підтримувати", - наголосила біатлоністка.
"Разом до перемоги", - сказала Підгрушна.
Нагадаємо, що Олена Підгрушна останньою з наших спортсменів прибула до Кореї, через відновлення від хвороби.
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