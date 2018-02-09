Українка провалила старт кваліфікації у могулі на Олімпійських іграх
|Тетяна Петрова/Facebook
Українка Тетяна Петрова зайняла передостаннє місце у перших кваліфікаційних заїздах з могулу на Іграх у Пхенчхані.
24-річна спортсменка набрала 46,19 бали - це 29-й результат. Перемогу у перших змаганнях здобула Перрен Ляфорт із Франції, яка набрала 79,22 бали.
Зазначимо, що другий раунд кваліфікації відбудеться 11 лютого о 12-30 за київським часом. Саме тоді відбудеться остаточний добір до фіналу - у боротьбі залишаться 10 спортсменок.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Могул
Жінки
Кваліфікація, перший раунд
9 лютого
1. Перрен Лафонт (Франція) – 79,72
2. Енді Науд (Канада) – 79,60
3. Морган Шилд (США) – 77,74
4. Жюстін Дефур-Лапойнт (Канада) – 77,66
5. Жаелін Кауф (США) – 77,45
6. Бриттені Кокс (Австралія) – 76,78
7. Юлія Галишева (Казахстан) – 76,36
8. Кітон Маккарго (США) – 75,67
9. Аріса Мурата (Японія) – 74,13
10. Одрі Робішо (Канада) – 72,48
...
29. Тетяна Петрова (Україна) – 46,19
Нагадаємо, що Україна здобула ліцензію у могулі на Ігри-2018 вперше за 24 роки.
Раніше у мережу потрапило відео із розминкою Петрової перед виходом на тренування.
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