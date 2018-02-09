Українка провалила старт кваліфікації у могулі на Олімпійських іграх

Тетяна Петрова/Facebook

Українка Тетяна Петрова зайняла передостаннє місце у перших кваліфікаційних заїздах з могулу на Іграх у Пхенчхані.

24-річна спортсменка набрала 46,19 бали - це 29-й результат. Перемогу у перших змаганнях здобула Перрен Ляфорт із Франції, яка набрала 79,22 бали.

Зазначимо, що другий раунд кваліфікації відбудеться 11 лютого о 12-30 за київським часом. Саме тоді відбудеться остаточний добір до фіналу - у боротьбі залишаться 10 спортсменок.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Могул

Жінки

Кваліфікація, перший раунд

9 лютого

1. Перрен Лафонт (Франція) – 79,72

2. Енді Науд (Канада) – 79,60

3. Морган Шилд (США) – 77,74

4. Жюстін Дефур-Лапойнт (Канада) – 77,66

5. Жаелін Кауф (США) – 77,45

6. Бриттені Кокс (Австралія) – 76,78

7. Юлія Галишева (Казахстан) – 76,36

8. Кітон Маккарго (США) – 75,67

9. Аріса Мурата (Японія) – 74,13

10. Одрі Робішо (Канада) – 72,48

...

29. Тетяна Петрова (Україна) – 46,19

Нагадаємо, що Україна здобула ліцензію у могулі на Ігри-2018 вперше за 24 роки.

Раніше у мережу потрапило відео із розминкою Петрової перед виходом на тренування.