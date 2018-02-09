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09.02.2018  10:34

Ще один удар по Росії: у Лозанні остаточно відмовили частині атлетів у допуску на ОІ-2018

 

Міжнародний спортивний арбітраж у Лозанні вирішив відмовити російським атлетам у допуску на Олімпійські ігри-2018 у Пхенчхані. 

Мова йде про 32 спортсменів, які подали апеляції у суд після того, як він виправдав деяких росіян у частині санкцій з боку Міжнародного олімпійського комітету.

Проте CAS не став приймати революційних рішень, які б могли суттєво вплинути на хід Ігор-2018, які вдень 9 лютого урочисто відкриються у Пхенчхані. 

У список потрапили: 

Віктор Ан, Владімір Грігорьєв, Євгєнія Захарова, Деніс Айрапетян, Артьом Казлов (шорт-трек)

Антон Шипулін, Євгеній Гаранічєв, Єкатеріна Юрлова-Перхта, Максім Цвєтков, Іріна Услугіна, Дар'я Віролайнєн, Алєксєй Волков (біатлон)

Руслан Мурашов, Єкатєріна Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алєксєй Єсін, Юлія Скокова, Єлізавєта Казєліна, Сєргєй Грязцов (ковзанярський спорт)

Сєргєй Устюгов, Глєб Рєтівих (лижні гонки)

Ксєнія Столбова, Іван Букін (фігурне катання)

Юлія Шокшуєва, Роман Кошелєв, Дмітрій Попов (бобслей)

Михаіл Наумєнко, Алєксєй Бєрєглазов, Валєрій Нічушкін, Антон Бєлов, Сєргєй Плотніков (хокей).

Таким чином у Пхенчхані виступить 168 так званих олімпійських атлетів з Росії.

Раніше повідомлялося, що МОК відмовив 13 спортсменам та 2 тренерам у допуску на Ігри-2018.

Як відомо, Росія де-факто не буде представлена на Іграх у Пхенчхані: на ОІ-2018 виступатимуть олімпійські атлети з Росії - із прапором та гімном МОК. 
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