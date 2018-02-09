Історичний момент: як українська фристайлістка дебютувала на Олімпійських іграх. ВІДЕО
|Сергій Чмель та Тетяна Петрова/Facebook
Українська Тетяна Петрова 9 лютого дебютувала на Олімпійських іграх, виступивши у кваліфікації змагань з могулу.
Незважаючи на те, що 24-річна спортсменка з Івано-Франківщини зайняла переодстаннє місце, її тренер Сергій Чмель залишився задоволеним виступом.
На своїй сторінці у Facebook він виклав відео заїзду підопічної, а також доволі емоційно прокоментував цей момент.
Сьогодні відбулась історична подія, Український могул дебютував на Олімпійських іграх! Ми всі довго і важко до цього йшли і ось, нарешті, це сталось! Тепер нехай хтось спробує сказати, що в Україні немає могулу! Ми це зробили!!!", - написав Чмель.
Додамо, що другий раунд кваліфікації відбудеться 11 лютого.
Варто зазначити, що Петрова почала займатися могулом у 18 років, тобто потрапила у топ-30 на планеті у своєму виді вже за 6 років після початку занять.
Раніше повідомлялося, що Україна отримала ліцензію на Олімпіаду у могулі вперше з 1994 року, проте в офіційному протоколі змагань у Ліллегамері не було представника України.
Раніше у мережу потрапило відео із розминкою Петрової перед виходом на тренування.
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