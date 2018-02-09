Історичний момент: як українська фристайлістка дебютувала на Олімпійських іграх. ВІДЕО

Сергій Чмель та Тетяна Петрова/Facebook

Українська Тетяна Петрова 9 лютого дебютувала на Олімпійських іграх, виступивши у кваліфікації змагань з могулу.

Незважаючи на те, що 24-річна спортсменка з Івано-Франківщини зайняла переодстаннє місце, її тренер Сергій Чмель залишився задоволеним виступом.

На своїй сторінці у Facebook він виклав відео заїзду підопічної, а також доволі емоційно прокоментував цей момент.

Сьогодні відбулась історична подія, Український могул дебютував на Олімпійських іграх! Ми всі довго і важко до цього йшли і ось, нарешті, це сталось! Тепер нехай хтось спробує сказати, що в Україні немає могулу! Ми це зробили!!!", - написав Чмель.

Додамо, що другий раунд кваліфікації відбудеться 11 лютого.

Варто зазначити, що Петрова почала займатися могулом у 18 років, тобто потрапила у топ-30 на планеті у своєму виді вже за 6 років після початку занять.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала ліцензію на Олімпіаду у могулі вперше з 1994 року, проте в офіційному протоколі змагань у Ліллегамері не було представника України.

Раніше у мережу потрапило відео із розминкою Петрової перед виходом на тренування.