Спортсмени з Чернігівщини отримають 300 тисяч гривень за медаль будь-якого гатунку в Пхенчхані

Ніна Лемеш

Спортсмени, які представляють Чернігівщину на Іграх у Пхенчхані, отримають 300 тис. гривень призових за медаль будь-якого від голови Відділення НОК України в Чернігівській області Валерія Куліча.

Про це повідомила у власному Instagram уславлена українська біатлоністка в минулому, а нині відповідальний секретар Чернігівського відділення НОК України Ніна Лемеш.

"300 тисяч гривень призових за олімпійську медаль любого гатунку від голови Відділення НОК України в Чернігівській області Валерія Куліча для земляків", - написала функціонер.

Нагадаємо, що сьогодні офіційно розпочалися XXIII зимові Олімпійські ігри.

Чемпіон провів для вас онлайн-трансляція церемонії відкриття.