321 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]09.02.2018 21:31
Спортсмени з Чернігівщини отримають 300 тисяч гривень за медаль будь-якого гатунку в Пхенчхані
|Ніна Лемеш
Спортсмени, які представляють Чернігівщину на Іграх у Пхенчхані, отримають 300 тис. гривень призових за медаль будь-якого від голови Відділення НОК України в Чернігівській області Валерія Куліча.
Про це повідомила у власному Instagram уславлена українська біатлоністка в минулому, а нині відповідальний секретар Чернігівського відділення НОК України Ніна Лемеш.
"300 тисяч гривень призових за олімпійську медаль любого гатунку від голови Відділення НОК України в Чернігівській області Валерія Куліча для земляків", - написала функціонер.
Нагадаємо, що сьогодні офіційно розпочалися XXIII зимові Олімпійські ігри.
Чемпіон провів для вас онлайн-трансляція церемонії відкриття.
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