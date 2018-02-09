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09.02.2018  21:31

Спортсмени з Чернігівщини отримають 300 тисяч гривень за медаль будь-якого гатунку в Пхенчхані

Ніна Лемеш

Спортсмени, які представляють Чернігівщину на Іграх у Пхенчхані, отримають 300 тис. гривень призових за медаль будь-якого від голови Відділення НОК України в Чернігівській області Валерія Куліча.

Про це повідомила у власному Instagram уславлена українська біатлоністка в минулому, а нині відповідальний секретар Чернігівського відділення НОК України Ніна Лемеш.

"300 тисяч гривень призових за олімпійську медаль любого гатунку від голови Відділення НОК України в Чернігівській області Валерія Куліча для земляків", - написала функціонер.

Нагадаємо, що сьогодні офіційно розпочалися  XXIII зимові Олімпійські ігри.

Чемпіон провів для вас онлайн-трансляція церемонії відкриття.
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