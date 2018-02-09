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09.02.2018  22:17

Українські фристайлісти не встигли на літак до Пхенчхана

Українські фристайліcти не встигли на літак до Пхенчхана

Українська команда з фристайлу у лижній акробатиці у складі Олександра Абраменко, Ольги Полюк і тренерів не встигли на свій літак до Пхенчхана і прибули до Олімпійського селища пізніше запланованого графіка.

Про це розповіла лижна акробатка Ольга Полюк.

"У нас виникли деякі проблеми, затримки. Наш один рейс затримали майже на три години, тому ми запізнилися на літак до Сеула. Запізнилися на нього буквально на 10 хвилин. Ми бачили його, але двері вже закрили. Нам сказали, що вже нічого не можуть зробити. Тому ми тільки помахали ручкою нашого літака", сказала спортсменка.

"Тепер нас перенаправили на інший рейс. Ми будемо летіти через Гонконг і доберемося в Пхенчхан трохи пізніше, ніж повинні були", - пояснила Ольга.

"Але ми намагаємося тримати себе на позитиві і не засмучуватися через дрібниці", - зазначила Полюк.

Нагадаємо, що в Пхенчхані відкрилися XXIII зимові Олімпійські ігри.
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