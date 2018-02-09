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09.02.2018  22:33

Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 10-е лютого

 

У другий день Олімпіади в Пхенчхані українці стартують в лижних гонках, санному спорті і біатлоні.

Субота, 10 лютого

9:15. Лижні гонки. Жінки, 7.5 км + 7.5 км, скіатлон. Марина Анцибор, Тетяна Антипенко

12:10. Санний спорт. Чоловіки, сани-одиночки. 1-й, 2-й заїзди. Андрій Мандзій, Антон Дукач

13:15. Біатлон. Жінки, 7.5 км, спринт. Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина

Раніше повідомлялося, що українські фристайлісти не встигли на літак до Пхенчхана.


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