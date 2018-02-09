554 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.02.2018 22:33
Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 10-е лютого
У другий день Олімпіади в Пхенчхані українці стартують в лижних гонках, санному спорті і біатлоні.
Субота, 10 лютого
9:15. Лижні гонки. Жінки, 7.5 км + 7.5 км, скіатлон. Марина Анцибор, Тетяна Антипенко
12:10. Санний спорт. Чоловіки, сани-одиночки. 1-й, 2-й заїзди. Андрій Мандзій, Антон Дукач
13:15. Біатлон. Жінки, 7.5 км, спринт. Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина
Раніше повідомлялося, що українські фристайлісти не встигли на літак до Пхенчхана.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій