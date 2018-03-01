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01.03.2018  14:55

Росія винаймала вболівальників для своїх спортсменів у Пхенчхані за 100 тисяч рублів, - ЗМІ

 

Гурт уболівальників ОАР на Олімпійських іграх у Пхенчхані виявився проплаченим з боку держави.

Про це повідомляє Тайга.інфо.

За інформацією джерела з яким поспілкувалося видання, уболівальники поїхали до Кореї на роботу. Їм видали певний регламент, як поводитися.

"Під час змагань потрібно було активно підтримувати спортсменів, цікавитися тим, що відбувається, не відволікатися - не дивитися в телефон, наприклад, інакше камера може ненавмисно вихопити, що уболівальникам нецікаво", - розповів співбесідник.

Квитки надавалися в центральні сектори, щоб зручніше було знімати і показувати підтримку. Від Санкт-Петербурга до Кореї було відправлено 300 осіб, які за три тижні, проведені в Пхенчхані, отримали по 100 тисяч рублів.

Нагадаємо, що російських спортсменів допустили до участі в Олімпіаді-2018 лише під нейтральним прапором.




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