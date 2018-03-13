СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1026 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 11:36
Україна посідає друге місце в медальному заліку Паралімпіади в Пхенчхані
Після четвертого дня Паралімпійських ігор у Пхенчхані збірна України має в активі 15 нагород різного гатунку.
Загальний медальний залік станом на 13 березня (золото-срібло-бронза)
1. США – 6-6-5 (17)
2. Україна – 5-4-6 (15)
3. Нейтральні паралімпійські атлети – 4-5-2 (11)
4. Франція – 4-3-3 (10)
5. Німеччина – 3-3-1 (7)
6. Канада – 3-1-4 (8)
7. Словаччина – 3-1-1 (5)
8. Білорусь – 2-3-2 (7)
9. Швейцарія – 2-0-0 (2)
10. Нідерланди – 1-2-0 (3)
Нагадаємо, що українські біатлоністи здобули шість медалей на Паралімпіаді за останню добу.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
25.02.2018
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій