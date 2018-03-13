Україна посідає друге місце в медальному заліку Паралімпіади в Пхенчхані

Після четвертого дня Паралімпійських ігор у Пхенчхані збірна України має в активі 15 нагород різного гатунку.

Загальний медальний залік станом на 13 березня (золото-срібло-бронза)

1. США – 6-6-5 (17)

2. Україна – 5-4-6 (15)

3. Нейтральні паралімпійські атлети – 4-5-2 (11)

4. Франція – 4-3-3 (10)

5. Німеччина – 3-3-1 (7)

6. Канада – 3-1-4 (8)

7. Словаччина – 3-1-1 (5)

8. Білорусь – 2-3-2 (7)

9. Швейцарія – 2-0-0 (2)

10. Нідерланди – 1-2-0 (3)

Нагадаємо, що українські біатлоністи здобули шість медалей на Паралімпіаді за останню добу.