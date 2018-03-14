В медальному заліку Паралімпіади українська команда йде третьою

Після п'ятого дня Паралімпіади в Пхенчхані збірна України знаходиться на третьому місці в загальному заліку.

В активі нашої команди 16 медалей (5-4-7).

Загальний залік медалей Паралміпіади

1. США - 8-6-6 (20)

2. Нейтральні паралімпійські атлети - 6-6-4 (16)

3. Україна - 5-4-7 (16)

4. Словаччина - 5-1-1 (7)

5. Німеччина - 4-6-1 (11)

Як відомо, напередодні українка Шишкова виграла бронзу в спринті Паралімпіади.