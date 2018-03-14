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791 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 09:40
В медальному заліку Паралімпіади українська команда йде третьою
Після п'ятого дня Паралімпіади в Пхенчхані збірна України знаходиться на третьому місці в загальному заліку.
В активі нашої команди 16 медалей (5-4-7).
Загальний залік медалей Паралміпіади
1. США - 8-6-6 (20)
2. Нейтральні паралімпійські атлети - 6-6-4 (16)
3. Україна - 5-4-7 (16)
4. Словаччина - 5-1-1 (7)
5. Німеччина - 4-6-1 (11)
Як відомо, напередодні українка Шишкова виграла бронзу в спринті Паралімпіади.
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