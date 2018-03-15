Міністр спорту Жданов назвав зарплати тренерів олімпійців

Ігор Жданов

Заробітні плати тренерів олімпійських спортсменів становлять від 25 до 50 тисяч гривень.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

"Не секрет, що наші тренери їдуть за кордон. Причин декілька, але одна з основних - низька заробітна плата. Спільними зусиллями НОКу, бюджетного комітету, профільного комітету, міністерства - ми внесли в бюджет зміни, у яких встановили надбавку для головних тренерів, які працюють з олімпійськими командами, і старших тренерів, які тренують олімпійців", - сказав фахівець.

"Орієнтовна зарплата головних тренерів - від 45 до 50 тисяч грн, а старших тренерів - 25-30 тисяч, вона збільшилася в 2-4 рази", - цитує Жданова Цензор.нет.

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту видало наказ, який забороняє українцям виступати на змаганнях у Росії.