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355 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 22:56
Абраменко отримав півмільйона гривень від букмекерської контори
Олімпійський чемпіон Пхенчхана у фристайлі Олександр Абраменко отримав грошовий бонус від Parimatch.
У межах програми Спільна олімпійська перемога фристайліст отримав чек на 500 тисяч гривень.
Нагадаємо, що Абраменко отримав престижну нагороду із рук президента України.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій