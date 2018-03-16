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16.03.2018  22:56

Абраменко отримав півмільйона гривень від букмекерської контори

 

Олімпійський чемпіон Пхенчхана у фристайлі Олександр Абраменко отримав грошовий бонус від Parimatch.

У межах програми Спільна олімпійська перемога фристайліст отримав чек на 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Абраменко отримав престижну нагороду із рук президента України.





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