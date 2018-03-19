Абраменко: Раніше я дивився на олімпійських чемпіонів і думав, що це інша категорія людей

Олександр Абраменко

Олімпійський чемпіон Пхенчхана Олександр Абраменко не відчув зміни статусу після золотої медалі Ігор.

Про це він розповів в інтерв'ю sport.ua.

"Раніше я дивився на олімпійських чемпіонів і думав - це ж якісь інші люди. Це якась інша категорія людей, а коли виграв свою золоту медаль, змін в статусі не відчув. Звичайно ж, це емоції незвичайні, радість перемоги, але більше нічого такого. Щоб щось змінилося - не відчув. Навіть досі, думки хвилями накочуються. Думаю, я ж олімпійський чемпіон! А потім: "Ну нічого", - сказав фристайліст.

"Коли зважив на долоні олімпійську медаль – теж здивувався. Дивлячись на неї, не скажеш, що вона така важка. Але її вага – 600 грамів. Це пристойно!" - запевнив Абраменко.

Нагадаємо, що Абраменко отримав престижну нагороду із рук президента України.