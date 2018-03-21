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21.03.2018  17:23

Український паралімпієць розповів про свій шлях до успіху

 Ігор Вовчинський (у жовтій формі)/sport-koda.org

Після декількох років тренувань Ігор Вовчинський вийшов на високий рівень у змаганнях та завоював медалі Паралімпійських ігор.

Про це лижник-паралімпієць розповів в інтерв'ю після повернення української команди з Паралімпіади у Пхенчхані, де йому вдалося здобути срібну медаль

"Проходив реабілітацію на базі нашого паралімпійського комітету в Євпаторії, де познайомився з командою. Мені дуже сподобалося, поговорив з тренерами, сказав, що хочу, буду й можу і вони повірили моїм словам. Хоча нічого не вмів, окрім як бігати, кататися на лижах і ролерах. Та тренери всього мене навчили, в 2007 році я став на лижі, а в 2010-му в мене вже було 4 медалі", - розповів Вовчинський.

Нагадаємо, Вовчинський став другим у 10-кілометровій лижній гонці для спортсменів із ураженням опорно-рухового апарату. 

За словами спортсмена, він розраховував на більше, проте стан здоров'я завадив йому.

Минулого року на цих трасах здобув золото і бронзу. Зараз готувався і на біатлон, і на лижні гонки… Але чомусь біатлоні в мене не вийшло. Маючи по одному промаху, я випав з призів на два четвертих місця. Чому так сталося, пояснити не можу. А цією медаллю, звісно, задоволений. Задоволений собою, задоволений своєю працею. Довго йшов до цього, виконував багато роботи, про яку ніхто не знав, окрім мене.  Срібло для мене як золото, тому що на тих 10 кілометрах я зробив все що від мене вимагалося", - цитує Вовчинського прес-служба Управління фізкультури та спорту Київської ОДА

Як відомо, збірна Україна посіла 6-е місце у загальному заліку Паралімпійських ігор у Пхенчхані.





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