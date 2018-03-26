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26.03.2018  14:47

WADA розслідує можливе існування допінг-системи в Китаї

 

WADA продовжує розслідування з приводу можливого існування в Китаї масштабної державної допінг-системи у 80-х роках минулого століття.

Про це повідомляє Insidethegames.

Розслідування почалося в минулому році після того, як колишній лікар олімпійської збірної Китаю Сюе Іньсян в інтерв'ю телеканалу ARD розповів про те, що медалі, які Китай завоював в період з 1980 по 1990 роки, могли бути здобуті з допомогою допінгу. До слова, сам Сюе Іньсян в минулому році втік з Китаю і попросив політичного притулку в Німеччині.

79-річний лікар стверджує, що допінг-система в Китаї охоплювала понад 10 тисяч спортсменів у віці від 11 років. При цьому спортсмени, які відмовлялися приймати допінг, покидали команду.

Слова Сюе Іньсяна дуже сильно турбують WADA в світлі того, що наступна зимова Олімпіада у 2022 році пройде в Пекіні. WADA побоюється, що допінг-система може існувати в Китаї досі.

При цьому глава розслідувань WADA Гюнтер Юнгер заявив, що терміни давності можуть істотно ускладнити вивчення даної справи, пише

Раніше була інформація, що WADA отримала нові серйозні докази російської системи допінгу в Сочі-2014.

Також повідомлялося, що Росія готує санкції проти членів WADA через недопуск на ОІ-2018





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