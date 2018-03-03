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03.03.2018  14:19

Росія відмовляється визнати доповідь Макларена

 

Визнання висновків голови незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річарда Макларена про існування допінг-системи в російському спорті неможливо.

Про це заявив Голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Жуков.

"Дорожня карта щодо відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) практично виконана, за винятком двох пунктів", - зазначив функціонер.

"Перший з них - визнання висновків доповіді Макларена, що статися не може, тому що там стверджується, що в Росії існувала підтримувана державою система застосування допінгу, а це не так", - наголосив Голова ОКР.

"Доповідь комісії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під керівництвом Самуеля Шміда прямо говорить, що такої системи не існувало. Тому у нас є протиріччя, яке в рамках переговорів з WADA має бути усунуто, WADA наполягає на визнанні того, чого не було", - цитує Жукова ТАСС.

Нагадаємо, що МОК відновив в правах Олімпійський комітет Росії.




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