Росія відмовляється визнати доповідь Макларена

Визнання висновків голови незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річарда Макларена про існування допінг-системи в російському спорті неможливо.

Про це заявив Голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Жуков.

"Дорожня карта щодо відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) практично виконана, за винятком двох пунктів", - зазначив функціонер.

"Перший з них - визнання висновків доповіді Макларена, що статися не може, тому що там стверджується, що в Росії існувала підтримувана державою система застосування допінгу, а це не так", - наголосив Голова ОКР.

"Доповідь комісії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під керівництвом Самуеля Шміда прямо говорить, що такої системи не існувало. Тому у нас є протиріччя, яке в рамках переговорів з WADA має бути усунуто, WADA наполягає на визнанні того, чого не було", - цитує Жукова ТАСС.

Нагадаємо, що МОК відновив в правах Олімпійський комітет Росії.