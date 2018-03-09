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53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.03.2018 19:43
У Пхенчхані відбулося урочисте відкриття ХХІІ Зимових Паралімпійських ігор. ВІДЕО
|Церемонія відкриття Паралімпіади-2018
У Пхенчхані відбулася урочиста церемонія відкриття ХХІІ Зимових Паралімпійських ігор.
Прапороносцем української команди на урочистостях був чотиразовий чемпіон та восьмиразовий призер Паралімпіад з лижних гонок Віталій Лук'яненко.
Українці будуть представлені на Іграх 30 атлетами.
10 березня у Пхенчхані розпочнуться змагання. Завершаться Паралімпійські ігри 18 березня.
У Пхенчхані буде розіграно 80 комплектів нагород у 6 видах спорту. Україна виступатиме лише у біатлоні, лижних гонках та сноуборді
Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Пхенчхані українці були представлені 34 спортсменами, 33 з яких вийшли на старт. Єдину нагороду - золоту медаль завоював фристайліст Олександр Абраменко.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій