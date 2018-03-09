У Пхенчхані відбулося урочисте відкриття ХХІІ Зимових Паралімпійських ігор. ВІДЕО

Церемонія відкриття Паралімпіади-2018

У Пхенчхані відбулася урочиста церемонія відкриття ХХІІ Зимових Паралімпійських ігор.

Прапороносцем української команди на урочистостях був чотиразовий чемпіон та восьмиразовий призер Паралімпіад з лижних гонок Віталій Лук'яненко.

Українці будуть представлені на Іграх 30 атлетами.

10 березня у Пхенчхані розпочнуться змагання. Завершаться Паралімпійські ігри 18 березня.

У Пхенчхані буде розіграно 80 комплектів нагород у 6 видах спорту. Україна виступатиме лише у біатлоні, лижних гонках та сноуборді

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Пхенчхані українці були представлені 34 спортсменами, 33 з яких вийшли на старт. Єдину нагороду - золоту медаль завоював фристайліст Олександр Абраменко.