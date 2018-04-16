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16.04.2018  16:12

Абраменко: Ніколи не обговорюємо політику серед спортсменів

Олександр Абраменко

Спортсмени ніколи не спілкуються на політичні теми.

Про це розповів олімпійський чемпіон Пхечхана у фристайлі Олександр Абраменко.

"Ми ніколи не обговорюємо політику. Ніхто не ходить загорнутий в прапор і каже, хто звідки. Ми всі спортсмени і переживаємо передусім один за одного, як за людей", - пояснив українець.

"Моя дівчина говорила (російська фристайлістка Олександра Орлова), що було неприємно виступати без прапора. І щодо допінгу упереджено ставляться до всіх. У фристайлі допінг взагалі не потрібен. Координацію допінгом ніяк не поліпшити", - підкреслив чемпіон.

"У 2009 році, до Олімпіади у Ванкувері, була пропозиція переїхати до Росії, але, зваживши всі за і проти, я відмовився. Приємно не просто золоту медаль виграти, а здобути її для своєї країни. Ти радий за себе, а тут ще вся країна рада за тебе. Це вдвічі приємніше", - сказав Абраменко в програмі Світське життя.

Нагадаємо, що раніше Абраменко дивився на олімпійських чемпіонів і думав, що це інша категорія людей.





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