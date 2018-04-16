СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
359 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 21:14
Абраменко розповів, на що витратив призові за олімпійське золото Пхенчхана
|Олександр Абраменко
Олімпійський чемпіон Пхечхана у фристайлі Олександр Абраменко отримав від держави 125 тисяч доларів призових.
Про це він повідомив у програмі Світське життя.
"Отримав призові від держави ще перебуваючи в Сеулі. Зарахували мені на картку 125 тисяч доларів. Оновив машину, тепер у мене Лексус", - сказав Абраменко.
Нагадаємо, що Абраменко отримав також півмільйона гривень від букмекерської контори.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
25.02.2018
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій