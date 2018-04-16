Абраменко розповів, на що витратив призові за олімпійське золото Пхенчхана

Олександр Абраменко

Олімпійський чемпіон Пхечхана у фристайлі Олександр Абраменко отримав від держави 125 тисяч доларів призових.

Про це він повідомив у програмі Світське життя.

"Отримав призові від держави ще перебуваючи в Сеулі. Зарахували мені на картку 125 тисяч доларів. Оновив машину, тепер у мене Лексус", - сказав Абраменко.

Нагадаємо, що Абраменко отримав також півмільйона гривень від букмекерської контори.