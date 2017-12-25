Олександр Хижняк - найкращий спортсмен України 2017

Олександр Хижняк

Боксер Олександр Хижняк став найкращим спортсменом 2017 року в Україні.

Про це стало відомо під час церемонії нагородження Спортивне сузір'я України, яку щорічно проводить Міністерство молоді та спорту.

Нагадаємо, що в 2017 році Хижняк став чемпіоном світу та Європи.

Також Хижняка визнавали найкращим спортсменом України в вересні.