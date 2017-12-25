147 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 21:30
Олександр Хижняк - найкращий спортсмен України 2017
|Олександр Хижняк
Боксер Олександр Хижняк став найкращим спортсменом 2017 року в Україні.
Про це стало відомо під час церемонії нагородження Спортивне сузір'я України, яку щорічно проводить Міністерство молоді та спорту.
Нагадаємо, що в 2017 році Хижняк став чемпіоном світу та Європи.
Також Хижняка визнавали найкращим спортсменом України в вересні.
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