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25.12.2017  21:30

Олександр Хижняк - найкращий спортсмен України 2017

Олександр Хижняк

Боксер Олександр Хижняк став найкращим спортсменом 2017 року в Україні.

Про це стало відомо під час церемонії нагородження Спортивне сузір'я України, яку щорічно проводить Міністерство молоді та спорту.

Нагадаємо, що в 2017 році Хижняк став чемпіоном світу та Європи.

Також Хижняка визнавали найкращим спортсменом України в вересні.
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