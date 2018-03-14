Мінспорту видало наказ, який забороняє українцям виступати на змаганнях у Росії

Ігор Жданов

Міністерство молоді та спорту України видало наказ про заборону участі збірних команд України в спортивних заходах на території Російський Федерації.

У ньому Міністерство посилається на Закон про реінтеграцію Донбасу, в якому Росію офіційно визнали країною-агресором, а також заявляє, що бойкот змагань проводиться з метою "запобігти безпідставному затримання членів національних збірних".

Також міністр молоді та спорту Ігор Жданов в черговий раз закликав міжнародні спортивні федерації не давати Росії великих турнірів:

"Міністерство молоді і спорту і я як міністр закликаємо міжнародні федерації не призначати змагань на території країни, де систематично нехтують міжнародним законодавством у сфері спорту, і яка є порушником кодексу WADA.

Агресори і порушники повинні бути вигнані з арени світового спорту", - цитує Жданова xsport.ua.

Раніше була інформація, що збірна України не поїде на етап Кубка світу в Росію.

Крім того, стало відомо, що збірна України також бойкотуватиме етап Кубка IBU в Ханти-Мансійську.