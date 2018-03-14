В Госдумі порадили українським спортсменам розглянути варіант переїзду в Росію

Міхаіл Дегтярьов

Українським спортсменам варто розглянути варіант переїзду в Росію.

Про це заявив глава комітету Держдуми Росії з фізичної культури і спорту Міхіл Дегтярьов, коментуючи заборону українцям на виступи на змаганнях в РФ.

"У нашій країні регулярно проводяться найяскравіші міжнародні змагання світового масштабу. Тому українським спортсменам варто розглянути варіант переїзду в Росію, де у них буде можливість виступати на будь-яких спортивних змаганнях", - сказав він.

"Думаю, цю ідею підтримають і спонсори з Києва, і всі, хто вважає, що спорт повинен бути поза політикою", - цитує Дегтяорьова Р-Спорт.

Раніше була інформація, що збірна України не поїде на етап Кубка світу в Росію.

Крім того, стало відомо, що збірна України також бойкотуватиме етап Кубка IBU в Ханти-Мансійську.