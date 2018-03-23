Димінський вибув зі складу власників телеканалу ZIK

Петро Димінський / ФК Карпати

Президент Карпат Петро Димінський більше не є одним із власників телеканалу ZIK.

Про це повідомляє nrada.gov.ua.

Кінцевими бенефіціарами залишаються Димінська Олена Іванівна (дружина Петра Димінського), Димінська Жанна Петрівна, Димінська Анастасія Петрівна (дочки бізнесмена).

Крім того, Національна рада призначила позапланову виїзну перевірку за ліцензією ТОВ ТРК "Нові комунікації через зафіксовані моніторингом ознаки порушення пункту 4 Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.

Нагадаємо, що влітку 2017 року кортеж Димінського скоїв смертельне ДТП, у якому загинула жінка.

Пізніше суд дав дозвіл на арешт функціонера, утім, той одразу ж після скоєння ДТП утік в Женеву і досі не повертався в Україну. Наразі Димінський перебуває в національному розшуку.