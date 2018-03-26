Засудження брехні: миколаївські кікбоксери обурені неправдивою інформацією в місцевих ЗМІ

Кікбоксери Миколаївщини / ФКУ

Миколаївські кікбоксери висловили своє невдоволення брехнею, яку розповсюдили деякі місцеві ЗМІ про стан справ в Федерації кікбоксингу України ВАКО.

Про це Про це повідомили в Миколаївській обласній Федерації кікбоксингу України ВАКО.

У понеділок, 26 березня, відбулося зібрання провідних тренерів і кращих бійців Миколаївської обласної Федерації кікбоксингу України ВАКО стосовно нещодавніх інсинуацій у деяких миколаївських ЗМІ, які поширили неправдиву інформацію про ситуацію в регіоні та непорозуміння з керівництвом ФКУ.

На зібранні були присутні член Дисциплінарного комітету та віце-президент Федерації кікбоксингу України ВАКО Олег Барков, віце-президент Федерації кікбоксингу України ВАКО Сергій Овсепян і керівництво Управління спорту м. Миколаїв.

І спортсмени, і тренери, і функціонери Миколаївської області одностайно обурені тим, що, прикриваючись їхніми іменами, розповсюджують відверту неправду.

Ніхто не думає про вихід з Федерації кікбоксингу України ВАКО. Всі готуються до головних національних стартів: адже вже 29 березня стартує Чемпіонат України 2018 серед юнаків та юніорів (всі розділи), який триватиме до 1 квітня включно; а затим дорослі в Луцьку з 20 по 22 квітня розіграють нагороди в кік-лайт, фул-контакті, К-1 та музичних вправах.



Додамо, що у Миколаївській області осередок ФКУ ВАКО функціонує вже понад 20 років.

Представники Миколаївщини регулярно входять до складу збірної України. Також у минулому році миколаївський талановитий юніор Олександр Павлюк упродовж 2017 року отримував президентську спортивну стипендію.



Наразі миколаївський осередок ВАКО розвивається під керівництвом Миколи Петровича Хаджіогло. Дуже потужно на сьогодні миколаївські кікбоксери представлені в рингових дисциплінах – К-1, лоу-кік, фул-контакт.

Нагадаємо, що збірна України здобула 13 відзнак на чемпіонаті Європи з кікбоксингу WAKO в 2016 році.