Чемпіон став інформаційним партнером відомого бігового клубу

Сайт чемпіон став інформаційним партнером відомого полтавського бігового клуба Running club Poltava.

Running club Poltava виступає організатором Ltava run Racing, забігу Полтавська ніч та Прирічкового кросу.

Спортсмени клубу приймають участь в більшості Всеукраїнських кросів, напівмарафонів і марафонів.

Також фахівці клубу проводять групові тв індивідуальні заняття для юнаків і дорослих.