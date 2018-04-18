Мінспорту України скасувало заборону на участь спортсменів на турнірах у Росії?

Ігор Жданов

Міністерство молоді та спорту України скасувало пряму заборона на участь спортсменів країни в турнірах, що проходять на території Росії.

Про це йдеться на сайті Асоціації спортивної боротьби України.

"Звертаємо увагу, що відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 11.04.2018 року втратив чинність наказ 14.03.2018 року, який забороняв участь українських спортсменів в заходах, що проводяться на території Російської Федерації.

У той час як наказ від 11 квітня 2018 року не забороняє українським спортсменам брати участь в міжнародних змаганнях, що проводяться на території Російської Федерації, але забороняє фінансування спортивних заходів за рахунок коштів державного бюджету", - йдеться в заяві.

Напередодні з'явилася інформація про те, що збірна України виступить на чемпіонаті Європи з боротьби в Каспійську, незважаючи на заборону від держави.