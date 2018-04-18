Ніякого фінансування із держбюджету: міністр пояснив, за яких умов українці можуть їхати на змагання у Росію

Ігор Жданов

Українські спортсмени можуть їздити на змагання у Росію, проте фінансування із держбюджету на ці поїздки не буде.

Таку заяву зробив міністр молоді та спорту Ігор Жданов, коментуючи інформацію про начебто відміну указу щодо поїздок українських спортсменів у Росію.

"Враховуючи автономію спорту та Олімпійську хартію, я не можу фізично заборонити поїздки спортсменів і тренерів на замагання закордон. Тому ми юридично уточнили цей момент в наказі і заборонили державне фінансування участі збірних команд України у змаганнях на території країни агресора. Наголошую - суті рішення це не міняє. Жодних коштів українських платників податків не буде витрачено на такі поїздки. Жодних виплат державних преміальних за участь в таких змаганнях не буде нараховано", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

"Міністерство, і як міністр, незмінні у своїй позиції - ми категорично проти участі збірних команд у будь-яких змаганнях в Росії. Усю моральну відповідальність за самовільну участь в цих змаганнях, безпеку та усі інші наслідки - несуть відповідні федерації та персонально ті атлети й тренери, які ризикнуть поїхати до країни агресора. Вони про це попереджені", - додав Жданов.

Напередодні з'явилася інформація про те, що збірна України виступить на чемпіонаті Європи з боротьби в Каспійську, незважаючи на заборону від держави.