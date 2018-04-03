У Броварах із розмахом на всю країну пройшов ЧУ-2018 з кікбоксингу WAKO серед юнаків та юніорів. ФОТО

У Броварах провели головний старт для молодих кікбоксерів – Чемпіонат України 2018 року з кікбоксингу WAKO серед юнаків та юніорів (всі розділи).

Під одним дахом зібралися представники 23 областей і міста Києва. Загалом це 1241 учасник зі 115 клубів.

"Примітно, що до нас приїхало дуже багато учасників, незважаючи на те, що приблизно в ці ж дати проходили чемпіонати з інших версій кікбоксингу", – розповіла президент Національної федерації кікбоксингу України WAKO Ольга Павленко.

Дістатися змагань за фінансових обставин не змогла тільки збірна Луганщини, яку очікують вже на першості країни серед дорослих, яка 20 по 22 квітня проходитиме в Луцьку.

За підсумками ЧУ-2018 командний залік виграла столиця, яка стала найрезультативнішим регіоном. Кияни забрали до своєї скарбнички 130 нагород, з яких 42 – найвищого ґатунку.

Миколаївщина продемонструвала другий показник за кількістю й якістю здобутих медалей – 73, з яких 32 золоті.

Топ-3 команд ЧУ-2018 замкнула Дніпропетровщина. Кікбоксери цієї обласної збірної вибороли 59 відзнак, з них 24 перших місць.

Зазначимо, що змагання пройшли в семи розділах: поїнт-файтингу, лайт-контакті, кік-лайті, музичних вправах, фул-контакті, лоу-кік, К-1.

За підсумками ЧУ визначаться володарі путівок на етапи Кубку світу. Окрім того, тренерська й суддівська ради ФКУ вибрали трьох кращих кікбоксерів, які отримають повну фінансову підтримку від Федерації на прийдешній Чемпіонат світу серед молоді в Італії у вересні.

Головним суддею Чемпіонату України серед юнаків та юніорів був суддя міжнародної категорії Юрій Зубов. Він, до речі, є першим українським суддею, робота в рингу якого була визнана кращою на Чемпіонаті світу серед дорослих, що приймав Будапешт восени 2017 року.





Додамо, що всі переможці, окрім медалей і грамот, отримали в подарунок фірмову футболку Федерації кікбоксингу України WAKO.

Раніше повідомлялося, що миколаївські кікбоксери висловили своє невдоволення брехнею, яку розповсюдили деякі місцеві ЗМІ про стан справ у Федерації кікбоксингу України ВАКО.