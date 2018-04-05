Харлан і Хижняк визнані найкращими спортсменами України 2017 року

Олександр Хижняк і Ольга Харлан / НОК

Фехтувальниця Ольга Харлан і боксер Олександр Хижняк були визнані кращими спортсменами України у 2017 році на церемонії Герої спортивного року.

Харлан, яка виграла золото чемпіонату світу в Лейпцигу обійшла Еліну Світоліну і борчиню Юлію Ткач і стала кращою спортсменкою України другий рік поспіль.

Чемпіон світу та Європи Хижняк обійшов гімнаста Олега Верняева і плавця Михайла Романчука.

Кращим тренером року призается тренер збірної України з синхронного плавання Світлана Саідова, сенсація року - Юлія Левченко, найкраща команда (збірна) року - збірна України з синхронного плавання.

Олімпійською надією України стала Дар'я Білодід, кращої в паралімпійських видах - Людмила Ляшенко, в неолімпійських видах спорту нагороду отримала важкоатлетка Лариса Соловйова.

Нагадаємо, що раніше Ольга Харлан стала Жінкою року в номінації спорт.

Також повідомлялося, що Хижняк визнаний найкращим боксером року в світі.