Харлан і Хижняк визнані найкращими спортсменами України 2017 року
|Олександр Хижняк і Ольга Харлан / НОК
Фехтувальниця Ольга Харлан і боксер Олександр Хижняк були визнані кращими спортсменами України у 2017 році на церемонії Герої спортивного року.
Харлан, яка виграла золото чемпіонату світу в Лейпцигу обійшла Еліну Світоліну і борчиню Юлію Ткач і стала кращою спортсменкою України другий рік поспіль.
Чемпіон світу та Європи Хижняк обійшов гімнаста Олега Верняева і плавця Михайла Романчука.
Кращим тренером року призается тренер збірної України з синхронного плавання Світлана Саідова, сенсація року - Юлія Левченко, найкраща команда (збірна) року - збірна України з синхронного плавання.
Олімпійською надією України стала Дар'я Білодід, кращої в паралімпійських видах - Людмила Ляшенко, в неолімпійських видах спорту нагороду отримала важкоатлетка Лариса Соловйова.
Нагадаємо, що раніше Ольга Харлан стала Жінкою року в номінації спорт.
Також повідомлялося, що Хижняк визнаний найкращим боксером року в світі.
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