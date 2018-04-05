Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Інше
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
193 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
05.04.2018  11:43

Харлан і Хижняк визнані найкращими спортсменами України 2017 року

Олександр Хижняк і Ольга Харлан / НОК

Фехтувальниця Ольга Харлан і боксер Олександр Хижняк були визнані кращими спортсменами України у 2017 році на церемонії Герої спортивного року.

Харлан, яка виграла золото чемпіонату світу в Лейпцигу обійшла Еліну Світоліну і борчиню Юлію Ткач і стала кращою спортсменкою України другий рік поспіль.

Чемпіон світу та Європи Хижняк обійшов гімнаста Олега Верняева і плавця Михайла Романчука.

Кращим тренером року призается тренер збірної України з синхронного плавання Світлана Саідова, сенсація року - Юлія Левченко, найкраща команда (збірна) року - збірна України з синхронного плавання.

Олімпійською надією України стала Дар'я Білодід, кращої в паралімпійських видах - Людмила Ляшенко, в неолімпійських видах спорту нагороду отримала важкоатлетка Лариса Соловйова.

Нагадаємо, що раніше Ольга Харлан стала Жінкою року в номінації спорт.

Також повідомлялося, що Хижняк визнаний найкращим боксером року в світі.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
13:59
Бокс. Титулований українець розповів, про те, як можна відібратися на ОІ-2020 і без поїздки на ЧС у Росію
13:44
Футбол. У Реалі виник конфлікт між Зіданом та зірковим нападником
13:27
Футбол. Шахтар - Динамо: у мережі дали відповідь на провокаційні плакати гірників. ФОТО
13:08
Футбол. В УЄФА назвали список претендентів на звання Гравця тижня у Лізі чемпіонів
12:43
Бокс. Бій Ломаченко - Пак'яо отримує все реальнішу перспективу
12:19
Футбол. Коноплянка: Якби не футбол, став би таксистом
11:59
Футбол. Найважливіші матчі збірної України потрібно проводити у Львові - функціонер
11:43
Інше. Харлан і Хижняк визнані найкращими спортсменами України 2017 року
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
08.03.2018

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
В Dynamo Kyiv Esports пояснили чому не платили зарплату кіберспортсмену
Топ-10 спортсменів-кримчан, які запам'яталися у 2015 році
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!