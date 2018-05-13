Українська дитяча команда потрапила в смертельне ДТП у Білорусі
|Фото з місця пригоди
Мікроавтобус із українською дитячою футбольною командою потрапив у ДТП під білоруським Кам'янцем.
Про це повідомляє auto.tut.by.
Трагедія сталася 13-го травня близько 7:00 ранку. 42-річний водій мікроавтобуса Renault Master врізався навантажувач Амкодор. У результаті зіткнення загинула 13-річна дитина, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні. Водій Renault і загиблий хлопчик - громадяни України.
"Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців з важкими травмами були доставлені в Кам'янецьку центральну районну лікарню. У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Білорусі.
"Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів", - додали у відомстві, підкресливши, що команда з України.
Нагадаємо, що в Росії під колесами метро загинула 18-річна чемпіонка Москви з ММА.
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