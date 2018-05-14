Ставки на події в спортивному світі – нюанси





На сьогодні існує дуже багато БК і тоталізаторів, де можна ставити ставки на футбол. Щоб якось зорієнтуватись у цьому питанні, пропонуємо разом розібратися з деякими моментами цього напрямку, щоб правильно себе поводити, і не втрачати грошей під час прогнозування спортивних подій.

Відмінності між тоталізатором і БК

Щоб правильно зробити ставки на футбол, чи якусь іншу спортивну подію, необхідно розібратись передусім, що собою представляє БК, або так званий пункт ставок на спорт. Передусім, це – своєрідній офіс, в якому приймають ставки на різні події у спорті, у тому числі і на футбольні матчі. Головна відмінність букмекерів від тоталізатора, полягає в тому, що у другому варіанті, гравцям зовсім невідомі розміри самого заробітку, тобто виграшу.

При цьому тоталізатор завжди в плюсі, тому що бере солідні відсотки за свої послуги. В той самий час учасники змагаються один з одним. Букмекери, які також приймають ставки на події в спорті, в тому числі і на футбол, повідомляють учаснику, про розмір виграшу, тобто, про так званий коефіцієнт. В результаті чого початкову ставку помножують власне на це число, і гравцю стає відома сума яку він отримає в разі правильно вгаданих результатів футбольних матчів, чи інших подій в спорті.

Деякі поради початківцям

Перед тим як зробити ставки на футбол, початківцям слід зайнятися:

глибоким вивченням статистики останніх результатів матчів тих команд, на які ви збираєтесь робити ставки. Тому що нещодавно проведені змагання, можуть багато чого розповісти про необхідні вам команди;

вивченням спортивних новин, і особливо тих нюансів які відносяться безпосередньо до поєдинку необхідних вам клубів. Дізнайтесь про головного тренера команди, як давно він працює, де працював до цього. Вивчіть самі клуби, щоб зрозуміти їх можливості;

отриманням максимуму інформації про майбутній поєдинок, склад команд, стан покриття футбольного поля, погодні умови під час матча, і тому подібне.

також треба почитати різні форуми та портали. Майже завжди аналітики прогнозують результати перед матчем. А може десь знайдеться інсайдерська інформація щодо результату

є навіть платні прогнози, зазвичай, дійсно якісні та правдиві прогнози коштують чималих грошей, їх роблять цілі компанії або люди, які мають інсайдерску інформацію.

Звичайно, вивчення таких даних не підкаже гравцю, як ставити ставки на футбол зі стовідсотковою гарантією, але допоможе зрозуміти багато важливих моментів при прогнозах. Таким чином, після того як ви закінчили збирати інформацію про необхідні клуби, вам слід зробити їх аналіз, і прийняти остаточне рішення на рахунок своєї майбутньої ставки.

Продовження аналізу ситуації

Слід відмітити що на цьому аналітична робота не закінчується, тому що вам тепер необхідно вирішити питання в якій із існуючих БК, працюючих в онлайн режимі або в стаціонарному пункті, ви будете робити ставки. Щоб вирішити це питання, прочитайте відгуки, і зупиніться з вибором на одній із контор, яку багато людей рахує порядною, і у неї хороша репутація серед гравців. Це буде ще одною відповіддю на питання як правильно робити ставки на футбол, і не тільки.

Також необхідно найти серед існуючих прийомних пунктів той, який пропонує подію на яку ви будете ставити, найбільш високий коефіцієнт, тому що просто втрачати гроші на пустому місці немає змісту, про це відомо кожному гравцю який знає як правильно ставити ставки на футбол, і який постійно відслідковує такі моменти. Прибуткових вам ставок!

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