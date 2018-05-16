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16.05.2018  10:20

Рейтинг букмекерських контор ТОП-100

 

В сучасному інтернет-просторі можна зустріти велику кількість різноманітних букмекерських контор. Але розібратися у тому, наскільки той чи інший букмекер кращий за своїх конкурентів, часто буває нелегко для більшості гравців. Допомогти вирішити цю проблему може Рейтинг букмекерських контор ТОП-100, представлений на сайті SportStatist.com.

Так, на цьому ресурсі можна ознайомитися з детальними досьє на більш ніж 100 букмекерських контор, які включають в себе окрім професійних оглядів також переваги і недоліки кожного букмекера. Окрім цього, Рейтинг букмекерських контор ТОП-100 базується на досить точних даних, які є загальнодоступними в інтернеті для всіх користувачів. Мова тут в першу чергу йде про результати оцінки трафіку інтернет-сайтів букмекерських контор по даним авторитетних джерел. До того ж, Рейтинг букмекерських контор ТОП-100 є динамічно видозмінюваним, так як оновлює свої значення кожен місяць в залежності від останніх статистичних даних.

Окрім основного рейтингу на сайті SportStatist.com можна ознайомитися також і з деякими іншими цікавими рейтингами. Це, наприклад, рейтинг букмекерів, які приймають криптовалюту, або список кращих букмекерських контор для ставок на кіберспорт. А як додаток, в розділі "База знань" сайту можна знайти безліч статей про різноманітні ігрові системи та стратегії, які безперечно повинні стати в нагоді багатьом гравцям. Ще на сайті є розділ з онлайн результатами матчів (LIVE) по багатьом видам спорту і різноманітною статистичною інформацією.

Отож, підсумовуючи вищесказане, можемо заключити, що даний ресурс має стати в пригоді не тільки гравцям-початківцям, але й професійним капперам. А ознайомитися з останніми даними Рейтинга букмекерських контор ТОП-100 можна по цьому посиланню >>>





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