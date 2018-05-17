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17.05.2018  09:54

УПЛ планує створити кіберфутбольную лігу

 

УПЛ планує створити серед футбольних клубів кіберфутбольную лігу.

Зробити це хочуть для залучення уваги молоді.

Раніше президент Федерації кіберфутболу України повідомляв, що така ліга може бути створена протягом найближчих років.

Також планується створити кіберфутбольну збірну України і спеціальну академію для підготовки.

У планах УПЛ є створення акцій і бонусних програм для залучення фанатів на трибуни, пише FootBoom.

Як відомо, раніше в УПЛ відмітили прогрес у впровадженні революційних змін щодо телетрансляцій.





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