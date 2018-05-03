Спорт поза політикою: у МОК дали негативну оцінку забороні українцям виступати у Росії

Представники Міжнародного олімпійського комітету вмовили українську сторону скасувати заборону на участь українських спортсменів у Росії.

Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС, яке цитує слова голови МОК Томаса Баха.

"Український міністр спорту заборонив своїм спортсменам брати участь в змаганнях в Росії. Але після переговорів з МОК це рішення було змінено, а українці можуть брати участь в змаганнях в Росії. Ми вже отримали офіційне підтвердження від влади країни, що заборона більше не діє", - говорить Бах.

"Виконком МОК обговорив питання бойкотів з політичних мотивів. Ми дотримуємося своєї позиції - нульова толерантність до подібних проявів. Спорт повинен об'єднувати і бути поза політикою. Бойкоти спрямовані проти наших цінностей", - додав він.

Чи ця розмова із Ігорем Ждановим або його представниками відбулася після того, як у міністерстві молоді та спорту повідомили про певні зміни у указі, не відомо. Цілком ймовірно, що зміни було внесено саме під тиском МОК.

Нагадаємо, збірна України з боротьби вже відправилася у російський Каспійськ на ЧЄ, проте не за кошт держави.