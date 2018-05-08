Adidas оганьбилися із "совєцькою" колекцією одягу: у мережі пішла хвиля обурення

Всесвітньо відома компанія з випуску спортивного одягу та взуття Adidas випустила вінтажну колекцію із совецькою символікою.

До чемпіонату світу з футболу-2018 вийшли футболки та інший одяг червоного кольору із написом USSR (СССР - ред.) та гербом неіснуючої держави СРСР, що викликало хвилю обурення у мережі.

Згодом виробнику прийшлося зняти скандальну колекцію із продажу в інтернет-магазинах та інших місцях.

Зокрема про колекцію з обуренням висловилися в Україні, а також у Литві.

Так, голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович розповів, що його організація звернулася до дочірньої компанії Адідас-Україна із нагадуванням про дію у нашій країні Закону про декомунізацію.

"У випадку виявлення фактів поширення (реалізації) подібних товарів (продукції) компанії "ADIDAS" на території України Український інститут національної пам’яті буде змушений звертатися до правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності винних осіб у встановленому порядку", - написав В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

У міністерстві іноземних справ Литви назвали дії компанії "хворобливою ностальгією за імперією".

Також щодо незрозумілого маркетингового ходу висловлювалися українські волонтери, бійці АТО, громадські активісти та діячі.

"У зв'язку з обуренням величезної кількості користувачів, Adidas прибрали продукцію з логотипом USSR з продажу, а себе - з вишлістів та сердець десятків тисяч клієнтів у всьому світі. Доброго ранку, хунто! Можемо ж, коли хочемо, нє?", - написав у Facebook боєць АТО Харитін Старський.