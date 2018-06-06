Названий найбільш високооплачуваний спортсмен на планеті
|Флойд Мейвезер
Мейвезер очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів планети за 2017-ий рік.
Про це 5-го червня повідомило Forbes.
За інформацією джерела, доходи Флойда за 2017-ий рік у цілому склали 285 мільйонів доларів.
Примітно, що 275 мільйонів доларів боксер заробив за рахунок бою з Конором Макгрегором, в якому здобув перемогу. Ще 10 мільйонів доларів надійшли 40-річному Флойду від рекламних надходжень.
В топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів увійшов також і Макгрегор, який заробив у минулому році 99 мільйонів доларів. А ось друге та третє місця відповідно посідають Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.
|Спортсмен (вид спорту)
|Загальна сума доходів, млн дол.
|Зарплата (призові), млн дол.
|Рекламні надходження, млн дол.
|1. Флойд Мейвезер (бокс)
|285
|275
|10
|2. Ліонель Мессі (футбол)
|111
|84
|27
|3. Кріштіану Роналду (футбол)
|108
|61
|47
|4. Конор Макгрегор (ММА, бокс)
|99
|85
|14
|5. Неймар (футбол)
|90
|73
|17
|6. ЛеБрон Джеймс (баскетбол)
|85,5
|33,5
|52
|7. Роджер Федерер (теніс)
|77,2
|12,2
|65
|8. Стефен Каррі (баскетбол)
|76,9
|34,9
|42
|9. Метт Райан (американський футбол)
|67,3
|62,3
|5
|10. Меттью Стаффорд (американський футбол)
|59,5
|57,5
|2
Таким чином, Мейвезер випередив за доходами Ліонеля Мессі майже в 3 рази. А ось найбільш високооплачуваним спортсменом за рахунок реклами став тенісист Роджер Федерер, пише sportarena.
Нагадаємо, раніше було названо найдорожчого футболіста планети.
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