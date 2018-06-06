Названий найбільш високооплачуваний спортсмен на планеті

Флойд Мейвезер

Мейвезер очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів планети за 2017-ий рік.

Про це 5-го червня повідомило Forbes.

За інформацією джерела, доходи Флойда за 2017-ий рік у цілому склали 285 мільйонів доларів.

Примітно, що 275 мільйонів доларів боксер заробив за рахунок бою з Конором Макгрегором, в якому здобув перемогу. Ще 10 мільйонів доларів надійшли 40-річному Флойду від рекламних надходжень.

В топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів увійшов також і Макгрегор, який заробив у минулому році 99 мільйонів доларів. А ось друге та третє місця відповідно посідають Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

Спортсмен (вид спорту) Загальна сума доходів, млн дол. Зарплата (призові), млн дол. Рекламні надходження, млн дол. 1. Флойд Мейвезер (бокс) 285 275 10 2. Ліонель Мессі (футбол) 111 84 27 3. Кріштіану Роналду (футбол) 108 61 47 4. Конор Макгрегор (ММА, бокс) 99 85 14 5. Неймар (футбол) 90 73 17 6. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) 85,5 33,5 52 7. Роджер Федерер (теніс) 77,2 12,2 65 8. Стефен Каррі (баскетбол) 76,9 34,9 42 9. Метт Райан (американський футбол) 67,3 62,3 5 10. Меттью Стаффорд (американський футбол) 59,5 57,5 2

Таким чином, Мейвезер випередив за доходами Ліонеля Мессі майже в 3 рази. А ось найбільш високооплачуваним спортсменом за рахунок реклами став тенісист Роджер Федерер, пише sportarena.

Нагадаємо, раніше було названо найдорожчого футболіста планети.