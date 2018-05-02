Жіноча збірна України вперше вийшла в 1/4 фіналу ЧС

Жіноча збірна України на чемпіонаті світу з настільного тенісу обіграла Сінгапур (3:2) і вийшла в 1/4 фіналу.

Раніше Україна ніколи не пробивалася в 1/4 фіналу ЧС. Найкращим досягненням було 9-е місце на чемпіонаті світу 2016 року.

В 1/4 фіналу українки зіграють з Японією, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що збірна України пробилася в чемпіонський дивізіон чемпіонату Європи.