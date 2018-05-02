Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
110 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 18:53
Жіноча збірна України вперше вийшла в 1/4 фіналу ЧС
Жіноча збірна України на чемпіонаті світу з настільного тенісу обіграла Сінгапур (3:2) і вийшла в 1/4 фіналу.
Раніше Україна ніколи не пробивалася в 1/4 фіналу ЧС. Найкращим досягненням було 9-е місце на чемпіонаті світу 2016 року.
В 1/4 фіналу українки зіграють з Японією, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що збірна України пробилася в чемпіонський дивізіон чемпіонату Європи.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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