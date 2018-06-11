Как создать видеоблог о спорте и удержать подписчиков
Влоги содержат спортивный, обучающий, комический, познавательный, игровой или другой контент. Если вы умеете красиво и интересно преподать информацию зрителям, то смело создавайте канал на YouTube. И даже более того - есть возможность начать зарабатывать на своем хобби. Если не умеете, посетите курсы и тренинги по обучению видео-блоггингу.
Некоторые компании создают собственный канал, чтобы ознакомить потенциальных клиентов с преимуществами своей деятельности и показать, почему стоит начать сотрудничество. Например, тренажерный зал в городе Киев "5 элемент" может похвастаться талантливыми тренерами, которые в своих роликах делятся тем, как правильно делать те или иные упражнения.
Также на канале есть рекламные ролики, где рассказывается, что "фитнес-клуб "5 элемент" - это 2000 квадратных метров пространства для развития: тренажерный зал, бассейны, единоборства, игровые виды спорта, салон красоты и SPA" и т.п.
Каким должен быть видеоблог о спорте
Создайте для канала иконку, которая "намекнет" на содержание блога. Например:
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для фитнес-зала поставьте изображение бицепса (мышцы руки) или гантели;
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для тематики футбола - фото ног и мяча;
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для канала по роллер-спорту - ролики.
В таком случае, вероятность того, что канал посетят зрители с похожими интересами, очень велика.
Спортивные видеоблоги понравятся пользователям, которые начинают заниматься спортом, ищут стимул или новые упражнения для себя. Поэтому придумайте удачный заголовок видеоблога, например: "Как заставить себя заниматься спортом", "Как быстро похудеть" или "Быстрый способ накачать ноги и живот". Но в таком случае, в содержании своего ролика передайте зрителю конкретную обещанную информацию.
Как начать вести видеоблог
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Чтобы гарантированно набрать подписчиков и зарабатывать, базовой информации в интернете может оказаться недостаточно. Пригодятся навыки режиссерской и операторской работы, которая может быть даже коллективной. Посетите курсы обучения видеоблогингу на academy.air.io, где вы узнаете о секретах ведения и раскрутки канала любой тематики, правилах съёмки, оборудовании, монтаже и многое другое. Курсы AIR Academy позволят сэкономить массу времени и нервов в достижении результата.
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Зарегистрируйтесь на платформе YouTube. Это делается просто, как регистрация на обычном сайте. Только вы выбираете аккаунт в YouTube или Gmail.
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Придумайте удачное, приятное название для канала (блога), которое заострится в памяти зрителя.
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Определитесь с целевой аудиторией (в нашем случае это зрители, которым интересна спортивная тематика).
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Создайте первое видео максимально ярким, интригующим. Расскажите в нем о главных и необычных навыках своего опыта. Целесообразно, игриво и кратко знакомьте зрителя с тем, что знаете сами.
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Отныне и в будущем: не отходите от темы, не сыпьте лишние слова. Подготовьте сценарий для вашего видео! Важна конкретика - "о том, о сем" вы можете поговорить дома с родственниками. А зрители YouTube - это настолько же ценная аудитория, как и зрители телевидения.
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В начале видеоролика интригуйте зрителя кратким содержанием (20-50 секунд). Завершение же дополните ссылками или предложением ознакомиться с другими публикациями (так вы оставите о себе отпечаток в памяти зрителя).
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Не забывайте предлагать подписываться на ваш канал, но не умоляйте об этом.
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