Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?

Как создать видеоблог о спорте и удержать подписчиков

 

Влоги содержат спортивный, обучающий, комический, познавательный, игровой или другой контент. Если вы умеете красиво и интересно преподать информацию зрителям, то смело создавайте канал на YouTube. И даже более того - есть возможность начать зарабатывать на своем хобби. Если не умеете, посетите курсы и тренинги по обучению видео-блоггингу.

Некоторые компании создают собственный канал, чтобы ознакомить потенциальных клиентов с преимуществами своей деятельности и показать, почему стоит начать сотрудничество. Например, тренажерный зал в городе Киев "5 элемент" может похвастаться талантливыми тренерами, которые в своих роликах делятся тем, как правильно делать те или иные упражнения.

Также на канале есть рекламные ролики, где рассказывается, что "фитнес-клуб "5 элемент" - это 2000 квадратных метров пространства для развития: тренажерный зал, бассейны, единоборства, игровые виды спорта, салон красоты и SPA" и т.п.

Каким должен быть видеоблог о спорте

Создайте для канала иконку, которая "намекнет" на содержание блога. Например:

  • для фитнес-зала поставьте изображение бицепса (мышцы руки) или гантели;

  • для тематики футбола - фото ног и мяча;

  • для канала по роллер-спорту - ролики.

В таком случае, вероятность того, что канал посетят зрители с похожими интересами, очень велика.

 

Спортивные видеоблоги понравятся пользователям, которые начинают заниматься спортом, ищут стимул или новые упражнения для себя. Поэтому придумайте удачный заголовок видеоблога, например: "Как заставить себя заниматься спортом", "Как быстро похудеть" или "Быстрый способ накачать ноги и живот". Но в таком случае, в содержании своего ролика передайте зрителю конкретную обещанную информацию.

Как начать вести видеоблог

  1. Чтобы гарантированно набрать подписчиков и зарабатывать, базовой информации в интернете может оказаться недостаточно. Пригодятся навыки режиссерской и операторской работы, которая может быть даже коллективной. Посетите курсы обучения видеоблогингу на academy.air.io, где вы узнаете о секретах ведения и раскрутки канала любой тематики, правилах съёмки, оборудовании, монтаже и многое другое. Курсы AIR Academy позволят сэкономить массу времени и нервов в достижении результата.

  2. Зарегистрируйтесь на платформе YouTube. Это делается просто, как регистрация на обычном сайте. Только вы выбираете аккаунт в YouTube или Gmail.

  3. Придумайте удачное, приятное название для канала (блога), которое заострится в памяти зрителя.

  4. Определитесь с целевой аудиторией (в нашем случае это зрители, которым интересна спортивная тематика).

  5. Создайте первое видео максимально ярким, интригующим. Расскажите в нем о главных и необычных навыках своего опыта. Целесообразно, игриво и кратко знакомьте зрителя с тем, что знаете сами.

  6. Отныне и в будущем: не отходите от темы, не сыпьте лишние слова. Подготовьте сценарий для вашего видео! Важна конкретика - "о том, о сем" вы можете поговорить дома с родственниками. А зрители YouTube - это настолько же ценная аудитория, как и зрители телевидения.

  7. В начале видеоролика интригуйте зрителя кратким содержанием (20-50 секунд). Завершение же дополните ссылками или предложением ознакомиться с другими публикациями (так вы оставите о себе отпечаток в памяти зрителя).

  8. Не забывайте предлагать подписываться на ваш канал, но не умоляйте об этом.



Новини
18:33
Футбол. Карпати запланували проведення трьох зборів
18:10
Футбол. Український тренер продовжить працювати а Азербайджані
17:43
Футбол. Новачок Прем'єр-ліги розпочав підготовку до сезону
17:26
Футбол. ФФУ виписала солідний штраф і для Шахтаря
17:14
ЧС-2018. Відоме британське видання вказало Крим як частину Росії
16:53
ЧС-2018. Захисник Динамо в складі своєї збірної прибув до Росії
16:25
Легка атлетика. Українка стала призеркою престижного європейського турніру
16:10
Футбол. Відомий український тренер визначився з наступним місцем роботи
Усі новини
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!