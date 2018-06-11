Как создать видеоблог о спорте и удержать подписчиков

Влоги содержат спортивный, обучающий, комический, познавательный, игровой или другой контент. Если вы умеете красиво и интересно преподать информацию зрителям, то смело создавайте канал на YouTube. И даже более того - есть возможность начать зарабатывать на своем хобби. Если не умеете, посетите курсы и тренинги по обучению видео-блоггингу.

Некоторые компании создают собственный канал, чтобы ознакомить потенциальных клиентов с преимуществами своей деятельности и показать, почему стоит начать сотрудничество. Например, тренажерный зал в городе Киев "5 элемент" может похвастаться талантливыми тренерами, которые в своих роликах делятся тем, как правильно делать те или иные упражнения.

Также на канале есть рекламные ролики, где рассказывается, что "фитнес-клуб "5 элемент" - это 2000 квадратных метров пространства для развития: тренажерный зал, бассейны, единоборства, игровые виды спорта, салон красоты и SPA" и т.п.

Каким должен быть видеоблог о спорте

Создайте для канала иконку, которая "намекнет" на содержание блога. Например:

для фитнес-зала поставьте изображение бицепса (мышцы руки) или гантели;

для тематики футбола - фото ног и мяча;

для канала по роллер-спорту - ролики.

В таком случае, вероятность того, что канал посетят зрители с похожими интересами, очень велика.

Спортивные видеоблоги понравятся пользователям, которые начинают заниматься спортом, ищут стимул или новые упражнения для себя. Поэтому придумайте удачный заголовок видеоблога, например: "Как заставить себя заниматься спортом", "Как быстро похудеть" или "Быстрый способ накачать ноги и живот". Но в таком случае, в содержании своего ролика передайте зрителю конкретную обещанную информацию.

Как начать вести видеоблог