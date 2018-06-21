Комфорт у спорті з Lotto
Перше, що приходить на думку про найзручніше взуття для щоденного використання та занять спортом - це, звичайно, кросівки. Адже, комфортнішого взуття, що витримає фізичні навантаження, кілометри прогулянок містом, ранкові пробіжки по пляжу, годі і шукати. При такому величезному асортименті, важко не купити першу вподобану пару. Хочемо вас попередити, що при виборі правильних кросівок потрібно враховувати багато нюансів. В цій статті ми зібрали корисні поради, що спростять вам пошуки ідеальної пари.
Що треба враховувати, купуючи спортивне взуття:
Перевірена часом репутація відомих брендів, є кращим показником якості. Якщо ви хочете купити хороші кросівки - звертайтеся до відомих марок. Кросівки марки Lotto відрізняються неперевершеною якістю, продуманим дизайном і увагою до деталей.
Перевагами кросівок Lotto є:
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анатомічна устілка;
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гнучка підошва;
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амортизаційні вставки;
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всі моделі виготовлені з міцних і водостійких матеріалів.
Вибираючи взуття - звертайте увагу на підошву, верх і на наявність додаткових вставок, що зменшують навантаження на стопи, та на види спорту, для яких створена модель.
Підошва кросівок не повинна бути жорсткою і надто товстою. У такому взутті ноги будуть швидше втомлюватися, і ви можете отримати травму займаючись бігом або стрибках. Важливо, щоб підошва була рифлена (але в міру) і могла гнутися в будь-яку сторону. У моделях з такою підошвою ви будете почувати себе максимально комфортно і легко.
Верх кросівок має бути виконаний з якісних матеріалів. Це може бути замша, натуральна шкіра, якісні полімерні матеріали та ін.. У магазині Lotto представлені моделі, які виконані з міцних і дихаючих матеріалів та тканин. Неважливо, на яку пору року розраховані кросівки. У будь-якому випадку вони повинні забезпечувати належний комфорт і зручність.
Амортизація у взутті один з найважливіших показників. Вона забезпечує надійний захист стопи від різних травм. У деяких моделях є додаткові вставки з піни або гелю. Також, у всіх кросівках Lotto є спеціальні устілки. Вони дозволяють рівномірно розподілити навантаження на всю стопу і попереджують надмірне навантаження на неї.
Важливо вибрати взуття відповідного розміру. Надто великі або малі кросівки доставлять вам масу незручностей. Тому, виміряйте стопу і визначте ваш точний розмір, уточніть у виробника, який розмір максимально підійде на вашу довжину стопи. Це допоможе вам замовити пару необхідного розміру в інтернет-магазині.
Якість без компромісів
На сайті Lotto ви знайдете велику кількість різноманітних моделей спортивного взуття для всієї родини. Ми пропонуємо кросівки тільки з кращих матеріалів, які дозволяють забезпечити стопам комфорт, легкість і зручність.
У каталогах розміщені моделі на будь-який смак. Який би виріб ви не вибрали - всі кросівки мають спеціальні устілками, гнучку підошву і продуманий дизайн.
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Звертаючись до нас, ви отримуєте європейский сервіс, якісне спортивне взуття, що забезпечить не тільки комфорт, але і зробить ваш образ оригінальним і стильним. Наші консультанти допоможуть вам обрати саме ту пару, яку ви шукаєте.
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