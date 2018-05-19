Чемпіон Ріо здобув яскраву перемогу на етапі Кубку світу з параканое. ВІДЕО

Сергій Ємельянов (праворуч)

Українець Сергій Ємельянов виграв гонку на 200 метрів на байдарці на етапі Кубку світу із спринту та параканое, який проходить у Сегеді (Угорщина).

24-річний спортсмен з Кременчука, який вигравав золоту нагороду на Паралімпійських іграх у Ріо, не залишив шансів суперникам, фінішувавши із солідним як для спринтерської гонки запасом - Ємельянов "привіз" бразильцю Рібейро де Карвалью 1,127 секунди.

Третім до фінішу прийшов Ділан Літтлгейлз з Австралії.

Зазначимо, що окрім Ємельянова Україна представлена у параканое у Сегеді ще п'ятьма спортсменами.