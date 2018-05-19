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76 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 08:38
Чемпіон Ріо здобув яскраву перемогу на етапі Кубку світу з параканое. ВІДЕО
|Сергій Ємельянов (праворуч)
Українець Сергій Ємельянов виграв гонку на 200 метрів на байдарці на етапі Кубку світу із спринту та параканое, який проходить у Сегеді (Угорщина).
24-річний спортсмен з Кременчука, який вигравав золоту нагороду на Паралімпійських іграх у Ріо, не залишив шансів суперникам, фінішувавши із солідним як для спринтерської гонки запасом - Ємельянов "привіз" бразильцю Рібейро де Карвалью 1,127 секунди.
Третім до фінішу прийшов Ділан Літтлгейлз з Австралії.
Зазначимо, що окрім Ємельянова Україна представлена у параканое у Сегеді ще п'ятьма спортсменами.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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