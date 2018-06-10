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16 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 16:11
Українці виграли срібло і бронзу на чемпіонаті Європи
|Дмитро Янчук і Тарас Міщук
Збірна України з веслування на байдарках і каное виграла срібло і бронзу на чемпіонаті Європи в Белграді.
Олег Кухарик виграв срібло в запливі на 500 м на байдарці-одиночці. Він поступився переможцю 0,935 секунди.
На каное-двійці на 500 м Дмитро Янчук і Тарас Міщук показали третій результат, програвши золотим медалістам 0,820 секунди.
Також сьогодні ввечері українці візьмуть участь у запливах на 5 000 м на байдарках і каное-одиночках.
Раніше повідомллялося, що українські каноїсти здобули срібло та бронзу на чемпіонаті Європи.
Нагадуємо, що українця Трунова жорстко покарали за допінг.
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