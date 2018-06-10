Українці виграли срібло і бронзу на чемпіонаті Європи

Дмитро Янчук і Тарас Міщук

Збірна України з веслування на байдарках і каное виграла срібло і бронзу на чемпіонаті Європи в Белграді.

Олег Кухарик виграв срібло в запливі на 500 м на байдарці-одиночці. Він поступився переможцю 0,935 секунди.

На каное-двійці на 500 м Дмитро Янчук і Тарас Міщук показали третій результат, програвши золотим медалістам 0,820 секунди.

Також сьогодні ввечері українці візьмуть участь у запливах на 5 000 м на байдарках і каное-одиночках.

Раніше повідомллялося, що українські каноїсти здобули срібло та бронзу на чемпіонаті Європи.

Нагадуємо, що українця Трунова жорстко покарали за допінг.