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09.06.2018  14:52

Українські каноїсти здобули срібло та бронзу на чемпіонаті Європи

 

Українці вдало виступають на чемпіонаті Європи із веслування на байдарках та каное у Сербії. 

Так, у перший день фінальних заїздів спортсмени здобули дві нагороди - срібло та бронзу. 

Другими до фінішу у змаганнях четвірок каное на 500 метрів прийшли Юрій Вандюк, Андрій Рибачок, Олег Боровик, Олександр Сівков.

Вони майже на дві секунди відстали від російського екіпажу, але на півсекунди випередили поляків. Фактично срібло дісталося українцям завдяки потужному ривку на фініші дистанції. 

Також бронзову нагороду у заїзді каное-одиночок на 500 метрів здобула Людмила Лузан. На фініші вона поступилася переможниці Єлєні Ноздровій з Білорусі та Ксєнії Курач з Росії.  

На жаль, забракло 0,35 секунди українкам Марії Повх, Анастасії Тодоровій, Марії Кічасовій та Інні Грищун, щоб потрапити на пьєдестал пошани у заїзді байдарок-четвірок на 500 м. 

Раніше повідомлялося, що українець виграв гонку на етапі Кубку світу з параканое





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