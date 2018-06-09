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09.06.2018  11:59

Збірна України вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи

 

Збірна України з регбі-7 пробилася в 1/4 фіналу чемпіонату Європи у дивізіоні Трофі. 

У матчах попереднього раунду турніру, який проходить у хорватському Загребі, українці поступилися данцям 17:22, розгромили Латвію 28:7 та здолали Люксембург 20:12. 

Таким чином, збірна України посіла друге місце у групі С та вийшла у чвертьфінал. 

На цій стадії змагань синьо-жовті зустрінуться із Литвою. Матч розпочнеться о 12:10 у суботу 9 червня. 

Раніше стало відомо, що збірна України вилетіла із другого дивізіону чемпіонату Європи.





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