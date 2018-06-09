Збірна України не змогла пробитися у півфінал чемпіонату Європи

Збірна України із регбі-7 завершила боротьбу за титил на чемпіонаті Європи (дивізіон Трофі) на стадії 1/4 фіналу.

Так, українці поступилися Литві 7:17.

Синьо-жовті між тим продовжать виступи у Загребі, де відбувається турнір, зігравши у втішному турнірі за 5-6 місця. Суперником українців будуть господарі турніру, які у чвертьфіналі програли Бельгії 7:26.

Раніше повідомлялося, що збірна України вилетіла із другого дивізіону чемпіонату Європи.